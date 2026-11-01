Трагедията в Нови Сад: Сръбските студенти отбелязват две години от инцидента

Днес се навършват две години от рухването на козирката на жп гара в Нови Сад.



Трагедията, при която загинаха 16 души, предизвика мащабни антиправителствени протести. Студентското движение, което ги поведе, преобрази сръбската политика, а подкрепената от тях „Студентската листа“ спечели предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

Днес сръбските студенти обявиха, че се събират на три места в Нови Сад, като трите лъча ще се съберат на жп гарата. В 11.52 ч., местно време, ще бъде почетета паметта на жертвите.