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Трагедията в Нови Сад: Сръбските студенти отбелязват две години от инцидента

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: БНТ/Архив
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Днес се навършват две години от рухването на козирката на жп гара в Нови Сад.

Трагедията, при която загинаха 16 души, предизвика мащабни антиправителствени протести. Студентското движение, което ги поведе, преобрази сръбската политика, а подкрепената от тях „Студентската листа“ спечели предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

Днес сръбските студенти обявиха, че се събират на три места в Нови Сад, като трите лъча ще се съберат на жп гарата. В 11.52 ч., местно време, ще бъде почетета паметта на жертвите.

#две години от трагедията #Нови Сад

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