Първите избиратели упражниха правото си на глас в Бургас

Още в първите минути след отварянето на избирателните секции най-ранобудните гласоподаватели упражниха правото си на вот в Бургас. Пред някои от секциите се образуваха и опашки.

757 са секциите в цялата област, като само в Община Бургас техния брой е 347, като има и 4 подвижни секции. Броят на избирателите за цялата област е малко над 365 000, а в Бургас право на глас имат 188 000 души.

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