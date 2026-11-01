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Първите избиратели упражниха правото си на глас в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Пред някои от секциите се образуваха и опашки

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Още в първите минути след отварянето на избирателните секции най-ранобудните гласоподаватели упражниха правото си на вот в Бургас. Пред някои от секциите се образуваха и опашки.

757 са секциите в цялата област, като само в Община Бургас техния брой е 347, като има и 4 подвижни секции. Броят на избирателите за цялата област е малко над 365 000, а в Бургас право на глас имат 188 000 души.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#президентски избори 2026 #начало на изборния ден #Бургас #балотаж

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