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74 младежи, навършили 18 години между първия и втория тур, ще могат да гласуват за първи път в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Снимка: БТА
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74 младежи, навършили 18 години между първия и втория тур на президентските избори, ще могат да гласуват за първи път днес в Пловдив.

В училище "Алеко Константинов" членовете на секционната избирателна комисия обявиха началото на изборния ден точно в 7:00 часа. На първия тур Пловдив беше в топ 3 по избирателна активност, с 26,16%. А в тази секция избирателната активност е била близо 30%, т.е. може би една от най-високите. На обратната позиция имаше много секции, например в квартал "Източен", където бяха гласували много малко.

Днес всички членове на комисията очакват по-висока избирателна активност. В някои от секциите в Пловдив се гласува и на хартия, като в откритите 12 в болнични заведения. 306 хиляди пловдивчани имат право на глас да гласуват за седмия президент. В изборния ден с общински транспорт ще се подпомагат избиратели със зрителни увреждания и такива, които са трудноподвижни. Те трябваше да заявят своето желание вчера до 17:00 часа.

Вижте прякото включване на Мариела Хубинова

#България избира президент #президентски избори 2026 #начало на изборния ден #балотаж #Пловдив

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