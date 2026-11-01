БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 03:27 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Слаба избирателна активност в началото на балотажа във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Спокойно започна изборният ден във Варна, но първите часове преминават при ниска избирателна активност.

Председателят на една от секционните комисии Крум Крумов също потвърди, че изборният ден протича спокойно и организирано. По думите му към момента активността е слаба, но очакванията са през деня повече хора да отидат до урните в сравнение със същия час на първия тур.

"Денят започна спокойно и планирано и организирано, така че за момента тече добре. Наистина слаба избирателна активност към момента, но очитаме се се найде повече избиратели от минала седмица по това време", коментира председателят на една от секционните комисии Крум Крумов.

Във Варна и областта право на глас имат над 408 хиляди души, като само в община Варна те са повече от 300 хиляди. Разкрити са общо 652 избирателни секции, от които 413 са на територията на общината. Осигурени са 753 машини за гласуване.

Най-много секции има в районите „Младост“ и „Приморски“. В областта са разкрити и 10 подвижни избирателни секции, две от които са във Варна.

От рано сутринта има засилено полицейско присъствие и в района на Двореца на културата и спорта, където се намира Районната избирателна комисия и ще бъдат обработвани изборните книжа.

Към момента обстановката във Варна остава спокойна.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова.

#България избира президент #балотаж #гласуване #Варна

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа 415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Вотът в Турция: Член на СИК в Истанбул не се яви на работа, чака се...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ