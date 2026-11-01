Слаба избирателна активност в началото на балотажа във Варна

Спокойно започна изборният ден във Варна, но първите часове преминават при ниска избирателна активност.

Председателят на една от секционните комисии Крум Крумов също потвърди, че изборният ден протича спокойно и организирано. По думите му към момента активността е слаба, но очакванията са през деня повече хора да отидат до урните в сравнение със същия час на първия тур.

"Денят започна спокойно и планирано и организирано, така че за момента тече добре. Наистина слаба избирателна активност към момента, но очитаме се се найде повече избиратели от минала седмица по това време", коментира председателят на една от секционните комисии Крум Крумов.

Във Варна и областта право на глас имат над 408 хиляди души, като само в община Варна те са повече от 300 хиляди. Разкрити са общо 652 избирателни секции, от които 413 са на територията на общината. Осигурени са 753 машини за гласуване.

Най-много секции има в районите „Младост“ и „Приморски“. В областта са разкрити и 10 подвижни избирателни секции, две от които са във Варна.

От рано сутринта има засилено полицейско присъствие и в района на Двореца на културата и спорта, където се намира Районната избирателна комисия и ще бъдат обработвани изборните книжа.

Към момента обстановката във Варна остава спокойна.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова.