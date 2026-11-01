БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази

Избирателите с право на глас са малко над 6,5 милиона души

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

България избира следващия президент. Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава.

Изборният ден започна в 07.00 часа и ще приключи в 20.00. Ако има опашки пред избирателните секции може да бъде удължен с 1 час.

На баложа се явяват две кандидатпрезидентски двойки. Избирателите с право на глас са малко над 6,5 милиона души. Секциите с машини в страната са около 9300, а в тези, в които избирателите са над 780, ще има поставени по две машини.

Секциите извън страната са 613 в 60 държави. Най-много са в Обединеното кралство, Турция и Германия.

Единични бяха случаите на първи тур, в които имаше проблем с машините за гласуване заради казуси, при които вотът на няколко избиратели не е бил записан на флаш паметта, въпреки че е имало издадена частична разписка. От ЦИК напомнят разписката да се издърпва от машината едва след като чуете звуковия сигнал.

Изборите на първия тур преминаха при ниска избирателна активност.

#България избира президент #цик #балотаж #гласуване

Водещи новини

Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Първите избиратели упражниха правото си на глас в Бургас Първите избиратели упражниха правото си на глас в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на народните будители Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Опасност от наводнения в неделя Опасност от наводнения в неделя
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд
Чете се за: 00:52 мин.
По света
107 години и безброй избори: Какво очаква Евдокия Чочева от политиците
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Започва акция "Зима": Полицията със засилен контрол по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ