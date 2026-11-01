Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава

България избира следващия президент. Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава.

Изборният ден започна в 07.00 часа и ще приключи в 20.00. Ако има опашки пред избирателните секции може да бъде удължен с 1 час.

На баложа се явяват две кандидатпрезидентски двойки. Избирателите с право на глас са малко над 6,5 милиона души. Секциите с машини в страната са около 9300, а в тези, в които избирателите са над 780, ще има поставени по две машини.

Секциите извън страната са 613 в 60 държави. Най-много са в Обединеното кралство, Турция и Германия.

Единични бяха случаите на първи тур, в които имаше проблем с машините за гласуване заради казуси, при които вотът на няколко избиратели не е бил записан на флаш паметта, въпреки че е имало издадена частична разписка. От ЦИК напомнят разписката да се издърпва от машината едва след като чуете звуковия сигнал.

Изборите на първия тур преминаха при ниска избирателна активност.