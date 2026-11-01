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Под 9% активност на първия тур: Ще гласуват ли повече хора в Кърджали на балотажа?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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В област Кърджали на първия тур на президентските избори беше отчетена изключително ниска избирателна активност – под 9%. Днес, на балотажа, остава въпросът дали повече хора ще отидат до урните.

Изборният ден започна и в най-голямото средно училище в Южна България – „Петко Рачов Славейков“ в Кърджали. Там са разкрити и най-много избирателни секции на едно място в града. В първите минути след началото на гласуването все още нямаше ранни гласоподаватели.

В областта има 546 избирателни секции, а хората с право на глас са над 270 хиляди. В една от секциите – номер 135, по списък трябва да гласуват 600 души.

В малките населени места хората разказват, че между двата тура не е имало активна предизборна кампания. По думите им обаче плакатите на една от кандидатпрезидентските двойки са били видимо повече.

Интересен коментар идва и от изселническите организации в Турция. Според техни представители този път хората са се почувствали пренебрегнати по време на кампанията, а местните медии проявяват все по-слаб интерес към изборите в България.

Изселниците посочват три основни причини за ниската избирателна активност на първия тур – липсата на предизборна кампания, честите избори в България през последните години и по-важните и неотложни проблеми, пред които са изправени в южната ни съседка.

Дали балотажът ще промени нагласите и ще повиши избирателната активност в Кърджали, предстои да разберем.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.

#България избира президент #избирателна активност #Кърджали

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