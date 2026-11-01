Изборният ден в Русенско започна спокойно. Първите избиратели пристигнаха пред секциите минути преди 7 часа, но се наложи да изчакат официалното начало на гласуването.

За проблем в едно от електронните устройства съобщават от областната администрация в Русе. След проверка от техник на място се оказало, че проблемът е в удължителя на машината и вече е отстранен.

Всичките 335 секционни избирателни комисии в областта отвориха врати навреме. Шест от тях са допълнителни, а пет са подвижни. В 13 секции са осигурени тактилни шаблони, които улесняват гласуването на хората с увредено зрение.

По последни данни имащите право на вот в русенско са малко над 194 000.