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Изборният ден в Русенско започна спокойно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Изборният ден в Русенско започна спокойно
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Изборният ден в Русенско започна спокойно. Първите избиратели пристигнаха пред секциите минути преди 7 часа, но се наложи да изчакат официалното начало на гласуването.

За проблем в едно от електронните устройства съобщават от областната администрация в Русе. След проверка от техник на място се оказало, че проблемът е в удължителя на машината и вече е отстранен.

Всичките 335 секционни избирателни комисии в областта отвориха врати навреме. Шест от тях са допълнителни, а пет са подвижни. В 13 секции са осигурени тактилни шаблони, които улесняват гласуването на хората с увредено зрение.

По последни данни имащите право на вот в русенско са малко над 194 000.

#България избира президент #Русе #гласуване

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