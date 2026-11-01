Изборният ден започна и в София, очакват първите гласоподаватели

Изборният ден започна и в столицата. Всички избирателни секции са в готовност да посрещнат първите гласоподаватели.

В 27-а секция в Седмо училище „Свети седмочисленици“ машината за гласуване е подготвена, а членовете на секционната избирателна комисия са на място.

На първия тур избирателната активност в страната беше около 23%. В София тя беше по-висока. В 23-ти многомандатен избирателен район достигна 36%, а в някои секции в Студентски град – 40%.

Очакванията са на балотажа избирателната активност да бъде по-висока. Днес избирателите избират между двама кандидати, след като на първия тур разликата между тях беше около 40 000 гласа.

Екипът ни продължава да следи изборния процес в столицата.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.