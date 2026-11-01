Днес отбелязваме Деня на народните будители. Почитаме книжовници, просветители, борци за национална свобода, духовници и културни дейци.

Ден, в който се прекланяме пред делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Георги С. Раковски и на всички книжовници, просветители и будители, които са изградили духовните основи на България.

За първи път празникът се чества през 1909 година в Пловдив. От 1923 година 1 ноември е обявен за общонационален празник. След 1945 година не се отбелязва официално, като традицията е възстановена през 1992 година.