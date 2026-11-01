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Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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По света
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Снимка: БТА
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Полският премиер Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд в разгара на съдебната криза.

В петък вечерта институцията съобщи, че от длъжност е отстранен председателя ѝ, назначен при предшественика на Туск. Тази стъпка ожесточи противопоставянето между президента Карол Навроцки и проевропейското правителство на Туск, за контрола върху съдебната власт.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: "Убеден съм, че Конституционният трибунал ще функционира както трябва. А също независимо от мен и съгласно конституцията. Задачата на изпълнителната власт - а следователно и моята - е да гарантира неговата неприкосновеност и необходимите му условия на работа. Възнамерявам да изпълня това свое задължение."

#Доналд Туск #протести #Полша

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