107 години и безброй избори: Какво очаква Евдокия Чочева от политиците

Тя е на 107 години и е била свидетел на големи политически промени в историята на България. Помни времето, когато гласуването е било задължително, а днес има своя оценка за политиците и очаквания към бъдещето на страната. Това е Евдокия Чочева – най-възрастната жена във Варна. Какво би искала да се промени у нас и защо смята, че всеки гражданин трябва да гласува?

Евдокия Чочева гласува на всички избори от десетилетия и е чула безброй предизборни обещания. Днес продължава да следи с интерес политиката, интересува се от случващото се в страната и не пести критиките си към управляващите.

Евдокия Чочева: „Тези хора, които гледам по телевизията – все едни и същи. Един път на власт, един път в опозиция, а направили ли са нещо?“

За Евдокия гласуването е въпрос на лична отговорност. Тъй като е трудноподвижна, днес ще упражни правото си на глас в дома си във Варна. Казва, че още помни времето, когато законът е задължавал всеки пълнолетен българин да отиде до урните.

Евдокия Чочева: „Този закон обезателно трябва да се въведе – над 18 години всички трябва да са задължени да излязат да гласуват. Но по съвест!“

Десетилетия след първите демократични избори в България жената продължава да очаква промяна. За нея тя означава повече грижа за хората и уважение към възрастните, които след цял живот труд днес трябва да се справят с ограничени доходи.

Евдокия Чочева: „По-справедлив строй, повече за хората. Повече за другите. Във всеки строй аз съм видяла по нещо хубаво и по нещо лошо.“

И на 107 години жената не губи надежда за по-добро бъдеще. А за дълголетието си има свое обяснение.

Евдокия Чочева: „Моята формула за дълголетие е доверието, доверието абсолютно във всичко. Второто нещо е гимнастиката.“

Евдокия иска да бъде пример за младите хора и да им покаже, че могат да достигнат нейната възраст, ако водят достоен живот.