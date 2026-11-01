Пътници от катастрофата край Одрин: Шофьорът предотврати по-лошото

Всички пътници, преживели катастрофата край Одрин, се прибраха снощи в Русе.
Сред потърпевшите има и жена с тежка контузия, на която е оказана медицинска помощ в болница в Одрин. Тя е с гипсиран крак. Хората разказаха, че не са спали близо 28 часа, а най-дълго им се е сторил престоят в турската полиция, където всички са давали показания след инцидента.
Българският автобус се вряза в спрял тир без обозначения, чийто шофьор е бил пиян. Инцидентът е станал в близост до Одрин. Според пътниците водачът на българския автобус, който е бил зад волана по време на катастрофата, първоначално е бил задържан от турските полицаи с белезници, но впоследствие е освободен.
„Какво да видиш в тъмното? Истината е, че шофьорът предотврати по-лошото, което е можело да се случи, и го доказа експертизата в полицията в Одрин. Нямаше да е с нас да се върне на 100%.“
„Той беше задържан и се доказа, че не е виновен. Няма как горкият човек да знае, че пред него има пиян и не знаеш какво прави – тираджия.“
„С аварийните чукчета през прозорците – автобусът беше в лошо състояние, нямаше шанс да се отворят вратите.“