Пътници от катастрофата край Одрин: Шофьорът предотврати по-лошото

Всички пътници, преживели катастрофата край Одрин, се прибраха снощи в Русе.

Сред потърпевшите има и жена с тежка контузия, на която е оказана медицинска помощ в болница в Одрин. Тя е с гипсиран крак. Хората разказаха, че не са спали близо 28 часа, а най-дълго им се е сторил престоят в турската полиция, където всички са давали показания след инцидента.

Българският автобус се вряза в спрял тир без обозначения, чийто шофьор е бил пиян. Инцидентът е станал в близост до Одрин. Според пътниците водачът на българския автобус, който е бил зад волана по време на катастрофата, първоначално е бил задържан от турските полицаи с белезници, но впоследствие е освободен.