След проблемите на първия тур: ЦИК с нови указания за машинното гласуване

След първия тур на президентските избори миналата неделя стана ясно, че в четири области на страната машините са отчели по-малко гласове в сравнение с броя на подписите на избирателите. Заради установените несъответствия Централната избирателна комисия промени методическите указания за случаите, в които избирателите имат право на втори опит за гласуване, ако машината даде проблем.

Във Велико Търново, където миналата седмица също бяха отчетени несъответствия, изборният ден започна спокойно. В града има три секции, в които при предаването на изборните книжа след първия тур е установена разлика между броя на контролните разписки и подписите на избирателите.

В девета секция членовете на комисията разказаха, че проблем с машината е възникнал още по време на гласуването. При един от избирателите устройството не е отпечатало разписка, а при следващия е извадило две разписки, едната от които е била празна. Тогава председателят на секционната комисия не е сигнализирал техниците. Несъответствието е установено впоследствие при предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия.

На първия тур указанията предвиждаха при подобен проблем избирателите да нямат право на втори опит, като се отчитат данните, показани от машината.

Днес членовете на секционните комисии трябва да следят внимателно работата с устройствата. Новият председател на девета секция Кирил Илиев препоръчва избирателите да изчакват звуковия сигнал, преди да извадят разписката и картата си.

"Хората няма нужда да бързат при работа с машината, за да не дефектират устройството. Другото нещо е при сгъването на бележките, да се сгъват повече на 4, за да не се вижда вота. При проблем с машината естествено незабавната комуникация с РИК е задължителна", обясни Кирил Илиев.

Председателят обясни, че все още не е запознат с всички подробности около новите указания, тъй като е бил сменен в последния момент. Затова ще следи конкретните ситуации и при необходимост ще се консултира със специалистите от РИК.

Към началото на изборния ден в секцията нямаше избиратели, а комисията беше в пълна готовност да посрещне първите гласоподаватели.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.