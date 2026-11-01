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В една от секциите в Благоевград има две машини за гласуване, ако се струпат повече избиратели

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Изборният ден започна навреме и в Благоевград.

Във Второ основно училище "Димитър Благоев" точно в 7:00 часа беше даден старт на изборния ден. Машината работи, пусната е контролната разписка, всичко е проверено. Проверена е и от техническото лице, така че изборния ден може да започне съвсем нормално.

В Благоевградска област секциите са 540, в които избирателите могат да упражнят своето право на вот на днешния балотаж. В 55-та секция дори може да се гласува с две машини, ако има по-голям брой избиратели, които искат да упражнят своето право на глас, за да не се получава струпване.

Иначе 443 са общо секциите с машинно гласуване. В 21-ва секция миналата седмица още в първите минути след 7:00 часа е имало желаещи да гласуват, които са се прибирали от нощна смяна. Ако миналата седмица избирателната активност беше по-ниска и част от избирателите се оправдаха с хубавото време, то днес в Благоевград вали и не е много за разходки.

Вижте прякото включване на Десислава Малинова

#България избира президент #начало на изборния ден #Благоевград #гласуване с машини

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