В една от секциите в Благоевград има две машини за гласуване, ако се струпат повече избиратели

Изборният ден започна навреме и в Благоевград.

Във Второ основно училище "Димитър Благоев" точно в 7:00 часа беше даден старт на изборния ден. Машината работи, пусната е контролната разписка, всичко е проверено. Проверена е и от техническото лице, така че изборния ден може да започне съвсем нормално.

В Благоевградска област секциите са 540, в които избирателите могат да упражнят своето право на вот на днешния балотаж. В 55-та секция дори може да се гласува с две машини, ако има по-голям брой избиратели, които искат да упражнят своето право на глас, за да не се получава струпване.

Иначе 443 са общо секциите с машинно гласуване. В 21-ва секция миналата седмица още в първите минути след 7:00 часа е имало желаещи да гласуват, които са се прибирали от нощна смяна. Ако миналата седмица избирателната активност беше по-ниска и част от избирателите се оправдаха с хубавото време, то днес в Благоевград вали и не е много за разходки.

Вижте прякото включване на Десислава Малинова