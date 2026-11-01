Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

снимка: БТА

"И днес, без страх, без притеснение, всички да излязат и да гласуват спрямо собствените си убеждения. Аз гласувах за свободна европейска, демократична България. За президент, който не се притеснява да постави на първо място национални интереси. За президент, който не изпълнява волята на диктатори. За президент, който не се снишава. За президент, който има куража да нарече нещата с истинските имена", каза Мирчев.