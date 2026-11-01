БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 03:27 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

снимка: БТА

"И днес, без страх, без притеснение, всички да излязат и да гласуват спрямо собствените си убеждения. Аз гласувах за свободна европейска, демократична България. За президент, който не се притеснява да постави на първо място национални интереси. За президент, който не изпълнява волята на диктатори. За президент, който не се снишава. За президент, който има куража да нарече нещата с истинските имена", каза Мирчев.

#България избира президент #Ивайло Мирчев  #балотаж #гласуване

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа 415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Вотът в Турция: Член на СИК в Истанбул не се яви на работа, чака се...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Протестите в Европа: Полицейски час в Париж, безредици в Германия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Напрежение в Полша: Доналд Туск обеща подкрепа за Конституционния съд
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ