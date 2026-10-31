След "изчезналите гласове": Кога имаме право да гласуваме повторно с машина

След като машини в няколко области в страната не отчетоха подадените на тях гласове, но въпреки това разпечатваха разписки, ЦИК пусна нови методически указания, с които БНТ разполага, и в които пише при какви условия се позволява повторно гласуване с машина.

"В случай на съобщение "Вашият глас е отменен" или друго съобщение за грешка, то гласът не е отчетен на машината и избирателят може да гласува повторно", гласи текстът.

Новите указания не са публични и все още не са качени на страницата на ЦИК.