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Около 200 000 лева е изтеглил мъжът от Камено, карал насила хората да взимат кредити

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Районната прокуратура в Бургас разследва 24-годишен мъж от Камено за изнудване, заплахи и побои. Според разследващите той карал хора да теглят кредити и да му дават парите срещу обещание, че ще изплаща вноските. Вместо това обаче ги заплашвал и пребивал, когато потърсели парите си. Той вече е задържан за 72 часа.

Около 200 000 лева са установените до момента изтеглени кредити, свързвани с 24-годишния мъж, обясниха от Районната прокуратура. Има вероятност обаче тази сума да се увеличи, ако още от пострадалите се обърнат към разследващите.

Мария Маркова, Районна прокуратура - Бургас: "Схемата е разкрита именно по сигнали на пострадалите лица, които са немалко на брой. Изтеглените парични средства от различните банкови институции са на значителна стойност, което води до престъпна деятелност. На лицето е предявено обвинение за тежко умишлено престъпление, за което Районна прокуратура - Бургас е влязала мярка за неотклонение до 72 часа, респективно "задържане под стража", което означава, че Районният съд е приел, че от събраните до настоящия момент доказателства е налице обоснованото предположение, че именно това лице е извършило съответното престъпление и са налице и останалите предпоставки - опасността да се укрие или да извърши друго престъпление."

Младият мъж е демонстрирал охолен начин на живот, въпреки че не се води трудово ангажиран, обясни Мария Маркова. Според събраната досега информация той е аргументирал искането за теглене на кредити с мотива, че има различни заболявания или че негови близки се нуждаят от пари.

Върху всички ли е упражнявало физическо насилие и въобще те с какви телесни повреди са?

Мария Маркова, Районна прокуратура - Бургас: "В повечето случаи са упражнявани такива закани както за убийство, така и телесни увреждания. Към момента не са изготвени съдебномедицинските експертизи, но предстои да бъде направено установяване на техния вид."

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#24-годишен мъж #взимане на кредити #с. Камено #Бургас #побои #заплахи #разследване

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