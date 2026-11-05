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24-годишен мъж от Камено карал хора да теглят кредити, след което ги заплашвал и пребивал

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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24-годишен криминално проявен мъж от Камено е задържан за изнудване, заплахи и побои. Според разследващите той принуждавал хора да теглят потребителски кредити на свое име и да му предават парите срещу обещание, че ще изплаща вноските.

Някои от потърпевшите изтеглили повече от един кредит. Когато потърсили мъжа, за да изпълни обещанието си, били заплашвани и подлагани на физическо насилие.

При специализирана полицейска операция са разпитани множество свидетели и са извършени претърсвания и изземвания. 24-годишният мъж е привлечен като обвиняем, а Районният съд в Бургас му е наложил мярка „задържане под стража“.

Разследването продължава, като в полицията постъпват нови сигнали от хора, станали жертва на схемата.

#Камено #кредити #измама

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