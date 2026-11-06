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Тодор Кантарджиев: Повишава се здравият интерес на българите към противогрипните ваксините

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Много е важно да се избират пробиотици, които се заселват в нашата храносмилателна система, а не такива, които просто ни се продават, внесени отнякъде, заяви професорът

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Повишава се здравият интерес на българите към противогрипните ваксините, заяви проф. Тодор Кантарджиев в студиото на "Денят започва".

проф. Тодор Кантарджиев: "Ваксините са тук, но ако искате да се ваксинирате, е добре да намерите някаква връзка, за да го направите. Това е много добре, защото се повишава здравия интерес на българите към ваксините за грип. При вирусите, които причиняват инфекции на горните дихателни пътища, се наблюдават интересни промени. Изчезнаха аденовирусите, тъй като те са характерни за топлия сезон, а се увеличиха много така наречените парагрипни вируси. Интересно е и друго – тази седмица за първи път беше доказан грип Б в Националния център по заразни болести. Не бива да има паника. Трябва да се направи имунизацията. Има време. Пълният период за изграждане на защита е три седмици след имунизацията. Две седмици след поставянето на ваксината вече си почти защитен."

За пробиотиците и имуномоделаторите Кантарджиев заяви:

проф. Тодор Кантарджиев: "Много е важно да се избират пробиотици, които се заселват в нашата храносмилателна система, а не такива, които просто ни се продават, внесени отнякъде. Не е същото да ги приемаме под формата на хапчета и да даваме парите си за тях – те трябва да бъдат живи. Ако не са живи, не са пробиотици, а постбиотици. Както ги приемаме, така и ги отделяме. Те обаче са полезни, особено дрождите с мананите, полиманините и глюканите в своята клетъчна стена, които са едни от най-добрите имуномодулатори. При правилно дозиране те няма да натоварят имунната система, нито някой от отделните ѝ клонове, както правят някои внесени от екзотични дестинации лекарствени продукти."

Професор Кантарджиев коментира сезона на туршиите и националната българска кухня:

проф. Тодор Кантарджиев: "Сега е времето да се слага зелето, ако искате на Коледа да ядете от вашите сърми. Естествени туршии, преди 200 години в нашата родина не са се приготвяли домати с песто, а са се правели зелени домати, които се слагат в огромни кюпове, ферментират и се ядат под формата на туршия. Много добър имуномодулатор и добра храна. Характерно за нашите луканки и суджуци е, че те узряват с лактобацили – тези, които ги стабилизират и ги правят толкова вкусни, много по-вкусни от саламите, които се ядат на Запад. Много по-вкусни и много по-полезни."

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#луканка #грипен сезон #грип #Тодор Кантарджиев #кисело зеле

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