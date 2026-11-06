Семейството на Карлос Насар и жителите на Червен бряг очакват шампиона с нетърпение

Семейството на Карлос Насар и жителите на град Червен бряг очакват световния шампион във вдигането на тежести с нетърпение и огромно вълнение.

Щангистът спечели четвъртата световна титла в кариерата си, след като триумфира в двубоя в категория до 95 килограма на световното първенство.

Неговата майка Поля Иванова сподели за емоциите, които изпитва, когато нейният син излиза на най-голямата сцена.

"Емоциите не могат да се опишат с думи. Той е благодарност, радост, умиление, удивление. Огромни чувства, емоции и вълнение. Онемяваме и замръзваме, като го гледаме. След това скачаме, викаме, радваме се. Писах си с него и се чух се неговата приятелка. Много е изморен и го оставям да си почине. Ще го прегърна и целуна на летището. Тайната на успеха му е във вярата и смелостта да се завре под тези големи тежести. Стъпка по стъпка сбъдва мечтата си да бъде легенда", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

Баба му Мая Цонева е убедена, че голяма част от успехите му се дължат на неговата вярва.

"Неговото детството е минало в църквата. Всеки се ражда с дарби и таланти от Господа. Важното е да ги разработи. Благодаря на Господа за това, което Бог проявява в Карлос. Неговата непоколебимост е от Господа", допълни тя.

Дядо му Лазар Цонев посочи кои качества е наследил от него и кои от Мая.

"Стига до върха със сила вяра в Бога и желязна дисциплина. Силен е като мен, но в разума е като баба си. Винаги е мечтал да бъде №1. Огромен труд полага. Благодаря на Бога, че ни радва и обединява града. В Червен бряг ставаме все по-силни и обединени. Това ще бъде за цялата нация", допълни той.

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов определи българския национал не само като обединител на града, но на цялата нация.

"Ще го посрещнем на летището и ще организираме среща в града. Гледахме състезанието заедно и беше уникално. Усещам обединението в цялата държава. Всички българи трябва да благодарим на неговото семейство. Възпитали са истински силен, вдъхновяващ и трудолюбив българин, който обединява нацията", смята той.

Вижте целия обект във видеото.