БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето...
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семейството на Карлос Насар и жителите на Червен бряг очакват шампиона с нетърпение

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Вдигане на тежести
Запази

Майката, бабата и дядото на световния шампион определиха Карлос Насар като обединител на нацията.

семейството карлос насар жителите червен бряг очакват шампиона нетърпение
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Семейството на Карлос Насар и жителите на град Червен бряг очакват световния шампион във вдигането на тежести с нетърпение и огромно вълнение.

Щангистът спечели четвъртата световна титла в кариерата си, след като триумфира в двубоя в категория до 95 килограма на световното първенство.

Неговата майка Поля Иванова сподели за емоциите, които изпитва, когато нейният син излиза на най-голямата сцена.

"Емоциите не могат да се опишат с думи. Той е благодарност, радост, умиление, удивление. Огромни чувства, емоции и вълнение. Онемяваме и замръзваме, като го гледаме. След това скачаме, викаме, радваме се. Писах си с него и се чух се неговата приятелка. Много е изморен и го оставям да си почине. Ще го прегърна и целуна на летището. Тайната на успеха му е във вярата и смелостта да се завре под тези големи тежести. Стъпка по стъпка сбъдва мечтата си да бъде легенда", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

Баба му Мая Цонева е убедена, че голяма част от успехите му се дължат на неговата вярва.

"Неговото детството е минало в църквата. Всеки се ражда с дарби и таланти от Господа. Важното е да ги разработи. Благодаря на Господа за това, което Бог проявява в Карлос. Неговата непоколебимост е от Господа", допълни тя.

Дядо му Лазар Цонев посочи кои качества е наследил от него и кои от Мая.

"Стига до върха със сила вяра в Бога и желязна дисциплина. Силен е като мен, но в разума е като баба си. Винаги е мечтал да бъде №1. Огромен труд полага. Благодаря на Бога, че ни радва и обединява града. В Червен бряг ставаме все по-силни и обединени. Това ще бъде за цялата нация", допълни той.

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов определи българския национал не само като обединител на града, но на цялата нация.

"Ще го посрещнем на летището и ще организираме среща в града. Гледахме състезанието заедно и беше уникално. Усещам обединението в цялата държава. Всички българи трябва да благодарим на неговото семейство. Възпитали са истински силен, вдъхновяващ и трудолюбив българин, който обединява нацията", смята той.

Вижте целия обект във видеото.

Свързани статии:

Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
След световния рекорд в изхвърлянето българинът изтласка и 230...
Чете се за: 03:05 мин.
#Карлос Насар #Денят започва

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
Почина Вежди Рашидов
2
Почина Вежди Рашидов
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
4
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
5
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП
6
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Общество

"Демократична България" сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители
"Демократична България" сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители
Румен Радев: Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни Румен Радев: Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни
Чете се за: 00:37 мин.
Светът на изкуството опустя: Вежди Рашидов си отиде на 74 години Светът на изкуството опустя: Вежди Рашидов си отиде на 74 години
Чете се за: 05:22 мин.
Делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки отново не тръгна Делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки отново не тръгна
Чете се за: 00:55 мин.
Вежди Рашидов бе от творците будители с ясна гражданска позиция, която не се страхуват да споделят с народа си, заявиха от Министерството на културата Вежди Рашидов бе от творците будители с ясна гражданска позиция, която не се страхуват да споделят с народа си, заявиха от Министерството на културата
Чете се за: 04:25 мин.
Илияна Йотова: Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие Илияна Йотова: Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян Филипов
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян Филипов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето край Шабла Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето край Шабла
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Управляващите представят параметрите на проектобюджета ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Управляващите представят параметрите на проектобюджета
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Илияна Йотова: Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Директорът на РВД за бомбените заплахи срещу самолети: Не бих...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за ноември
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ