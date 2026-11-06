Народното събрание започна работа с минута мълчание в памет на Вежди Рашидов

Светът на изкуството опустя - напусна ни Вежди Рашидов. Големият български творец, бивш депутат, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание е починал тази сутрин на 74-годишна възраст.

Депутатите в Народното събрание почетоха паметта му с минута мълчание.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Той е човекът, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот. Наистина държавата загуби ценен общественик, държавник и човек, оставил следа и в културата."