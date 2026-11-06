Народното събрание започна работа с минута мълчание в памет на Вежди Рашидов

Светът на изкуството опустя - напусна ни Вежди Рашидов. Големият български творец, бивш депутат, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание е починал тази сутрин на 74-годишна възраст.
Депутатите в Народното събрание почетоха паметта му с минута мълчание.
Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Той е човекът, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот. Наистина държавата загуби ценен общественик, държавник и човек, оставил следа и в културата."
Тома Биков, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Вежди беше емоционален човек, той беше много колоритен. Много често беше извън рамките, които обществото, пък да не говорим за политиката поставяха пред него и се опитваха да му наложат. Той казваше какво мисли, но той беше и човек, който обичаше да обединява и да събира. Не случайно той беше избран за председател на 48-ото Народно събрание в един момент, в който парламента беше блокирал, партиите бяха разделени и се оказа, че единствената пресечна точка и възможност за избор беше Вежди Рашидов."