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Патриарх Даниил: Патриарх Максим беше непоклатим стълб на църквата през всички политически сътресения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Патриарх Максим беше непоклатим стълб на църквата през всички политически сътресения, каза българският патриарх Даниил, който пристигна в Троянския манастир по повод 14 години от кончината на Максим. Даниил, заедно с митрополити и епископи ще отслужи заупокойни богослужения в манастира.

Патриарх Даниил: "Приснопаметният български патриарх Максим беше Божи човек. От своите деветдесет и осем години 86 той посвети на църквата. Беше неин служител през три епохи - царско време, войнстващ атеизъм, демокрация. И през всичко това време, при всички политически сътресения, сътресения в муществения живот, той беше непоклатим стълб със своята вяра и вярност към Бога."

Главата на българската църква припомни, че именно патриарх Максим е преодолял разкола и всички изпитания и опита църквата да бъде смачкана.

Патриарх Даниил: "Бог му даде, дори да надживее тези, които възстанаха против него. Вижте, Божият промисъл какъв е. И как преодоля дядо Максим, всички тези изпитания. Дълбоко смислена вяра, вярност към Бога, кротост, прощение. При всички хули, някой да го чуда да каже хулна дума? Нека се размислим за това. Това е един изключителен пример. Това е един изключително достоен първойерарх на родната ни църква. Пример абсолютно за всички човеци."

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#14 години от кончината на патриарх Максим #патриарх Даниил #Троянски манастир.

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