ДБ с критика към управляващите заради заема към Украйна и удвояването на глобите.
Ивайло Мирчев, ДБ: "Лицемерно действие на премиера Радев по отношение на заема за Украйна. Говориха доста време как нямало и една стотинка, един евроцент да отиде в Украйна. Накрая се оказа, че когато европейците ни дават пари по кохезионните фондове, ние много ги искаме и вземаме милиарди, но когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, се правим на ощипани моми. Още от януари е ясно, че има военна и невоенна част. Във фактурата никой не отбелязва за какво е. Дават се парите и темата приключва. Тоест България участва в този заем и Радев не трябва да лъже избирателите. Малко стана като с американските визи, които щяхме да премахваме. Имаше много тежко изявление от Министерския съвет. Когато се подхожда с голямо самочувствие, човек трябва да разполага с инструментите, защото иначе цялата работа започва да изглежда зле."
Парите по този заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи. И тук става дума за няколко милиона евро. България до момента е взела над 6 милиарда евро от Украйна за покупка на оръжие. Така че България нищо няма да даде по този заем и това са спекулации. Но не разбирам защо Радев лъже избирателите в България. Това коментира съпредседателят на ДБ.
Божидра Божанов коментира неправилното превалутиране на глобите от страна на управляващите и заяви, че ще изпратят писмо до президента Илияна Йотова, за да бъде върнато предложевието в парламента.
Божидар Божанов, ДБ: "Редица данъчни закони предвиждат нови данъци. Вдигането на данъчните ставки е в разрез с предизборните обещания на ПБ. Ние се противопоставихме остро на предложението им данъците да не бъдат превалутирани, а удвоени. Управляващите обаче, настойчиво и на моменти арогантно, отхвърлиха това и всъщност нарушиха принципа, заложен в Закона за еврото, който важи за всички търговци – че не може просто да замениш левовете с евро, а трябва да ги превалутираш по съответния курс. Именно затова призоваваме президента Йотова да не бърза да подписва този закон и да го изпраща за обнародване в „Държавен вестник“. Ние ще оспорим всички тези закони, с които се увеличават глобите. А ако тя все пак продължи да действа заедно с нейното мнозинство, ще се обърнем и към Конституционния съд."