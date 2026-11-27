ДБ с критика към управляващите заради заема към Украйна и удвояването на глобите.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Лицемерно действие на премиера Радев по отношение на заема за Украйна. Говориха доста време как нямало и една стотинка, един евроцент да отиде в Украйна. Накрая се оказа, че когато европейците ни дават пари по кохезионните фондове, ние много ги искаме и вземаме милиарди, но когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, се правим на ощипани моми. Още от януари е ясно, че има военна и невоенна част. Във фактурата никой не отбелязва за какво е. Дават се парите и темата приключва. Тоест България участва в този заем и Радев не трябва да лъже избирателите. Малко стана като с американските визи, които щяхме да премахваме. Имаше много тежко изявление от Министерския съвет. Когато се подхожда с голямо самочувствие, човек трябва да разполага с инструментите, защото иначе цялата работа започва да изглежда зле."

Парите по този заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи. И тук става дума за няколко милиона евро. България до момента е взела над 6 милиарда евро от Украйна за покупка на оръжие. Така че България нищо няма да даде по този заем и това са спекулации. Но не разбирам защо Радев лъже избирателите в България. Това коментира съпредседателят на ДБ.

Божидра Божанов коментира неправилното превалутиране на глобите от страна на управляващите и заяви, че ще изпратят писмо до президента Илияна Йотова, за да бъде върнато предложевието в парламента.