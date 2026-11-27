Това, което се случи в Марсилия е шокиращо, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев за сблъсъците на мача между "Олимпик Марсилия" и "Левски".

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Естествено, осъждаме насилието. Обаче има няколко притеснителни неща. Първо, по неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. Агитките на „Олимпик Марсилия“ са известни със своята бруталност. Второ, след като са пострадали фенове на „Левски“, не разбираме поради каква причина ръководството на „Левски“ въобще излиза на терена. Трябва в момента да се иска служебна загуба за „Олимпик Марсилия“ и служебна победа за „Левски“. И на трето място, не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Вчера излезе позиция на премиера Радев, в която той благодари на Еманюел Макрон за гарантираната сигурност на стадиона. Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо."