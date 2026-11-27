В този час парламентът гласува промени в Закона за ДДС – последния от общо петте в пакета данъчни закони, които гарантират приходната част на бюджета през 2027 година.
След като вчера на депутатите не им стигнаха 14 часа, за да приемат пакета от данъчни закони, днес дебатите продължават по последния. И тук опозицията имаше два сериозни аргумента против две основни промени.
Първата предвижда физически лица, които са закупили нов имот, ако решат да го продадат с цел икономическа изгода, това да попада в квалификацията за икономическа дейност, то тогава те задължително трябва да се регистрират по ДДС и съответно да платят нужните данъци. Нещо, срещу което опозицията се обяви против.
Другият проблемен момент е вдигането на прага за задължителна регистрация по ДДС. Управляващите предлагат това да става поетапно през следващите три години – съответно от 60 милиона до 75 милиона. Опозицията настоява за максималния праг, разрешен от Европейската комисия – 85 милиона.
Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Много сериозен проблем и всички български граждани трябва да знаят, че тогава, когато купуват един имот с някаква цел или имат ресурс, който е свободен и искат да го вложат в нов недвижим имот, нова сграда или част от нея, в момента, в който решат да продадат тази нова сграда или тази част от новата сграда, това означава, че те автоматично трябва да се регистрират по ДДС, да си наемат и счетоводител, защото на всичкото отгоре тези хора ще имат ангажимент да подават декларации по ДДС.“
Калоян Иванов, депутат от ПП: „В хипотезата, в която един гражданин прецени, че не е длъжен да се регистрира предварително по ДДС, реализира намеренията си да извърши сделката с недвижимия си имот, може да попадне под санкциите на НАП впоследствие и съответно от съда. Ще бъде наказан да заплати 20% от данъчната ставка на сделката, съответно глоби и лихви.“
Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, ПБ: „Призовавам наистина да спрете с внушенията. Продажбата на личен и наследен имот никога, повтарям, никога не е независима икономическа дейност. Така че обикновеният собственик на жилище, което е купил или наследил, е 100% защитен.“
Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“: „Имате още време да подкрепите нашето предложение на ДБ за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС до 85 000 евро. И като отидете във вашия избирателен район и хората ви питат: „Кои са важните неща за малкия бизнес, които направихте? Кои са ви важните мерки за развитие на България?“, ще има какво да кажете.“
Димо Дренчев, депутат от „Възраждане“: „В началото на 2025 година, за три месеца, прагът беше вдигнат до максимално разрешените 85 000 евро в Европейския съюз и нищо не се случи. Не падна небето на земята. Напротив, икономиката почна да се развива. За съжаление, само три месеца по-късно това беше отменено.“
Людмила Петкова, заместник-министър на финансите: „Прагът, който се предлага с поетапно увеличаване на 60, на 70, съответно на 75 000 евро, е съобразен и със спецификата на българската икономика, и с лицата, които са регистрирани по ДДС. По данни на Националната агенция за приходите общият брой на регистрираните по ДДС лица е 375 522. Задължително регистрираните лица са 119 287. Доброволно регистрираните лица са 244 000.“