В този час парламентът гласува промени в Закона за ДДС – последния от общо петте в пакета данъчни закони, които гарантират приходната част на бюджета през 2027 година.

След като вчера на депутатите не им стигнаха 14 часа, за да приемат пакета от данъчни закони, днес дебатите продължават по последния. И тук опозицията имаше два сериозни аргумента против две основни промени.

Първата предвижда физически лица, които са закупили нов имот, ако решат да го продадат с цел икономическа изгода, това да попада в квалификацията за икономическа дейност, то тогава те задължително трябва да се регистрират по ДДС и съответно да платят нужните данъци. Нещо, срещу което опозицията се обяви против.

Другият проблемен момент е вдигането на прага за задължителна регистрация по ДДС. Управляващите предлагат това да става поетапно през следващите три години – съответно от 60 милиона до 75 милиона. Опозицията настоява за максималния праг, разрешен от Европейската комисия – 85 милиона.