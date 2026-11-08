Нивото на река Дунав се вдига, но проблемите с корабоплаването остават

Нивото на Дунав в българо-румънския участък на реката се вдигна с над половин метър в последните дни. Въпреки това остава близко до най-ниските стойности, измервани някога. Круизни кораби по реката няма от месеци, а много от търговските все още изчакват или се движат с намален капацитет. Инженерно решение към момента не е налично, като нормализирането на корабоплаването зависи от природата.

Нивото на река Дунав при Русе към момента е минус 71 сантиметра под условната кота нула. Увеличението спрямо средата на октомври е двойно, но нормалното корабоплаване все още не може да бъде възстановено. При критичните райони край Батин, Свищов и Белене газенето на плавателните съдове е ограничено до метър и 80.

кап. Иван Жеков - ИА "Морска администрация": "Предвид на товарите, които се обслужват и превозват в този район на реката е хубаво да има вода над 2 и 50 през критичните райони, за да се осъществяват превозите. Тоест поне още 70 см."

Заради повишението на нивото, близо стотина по-малки плавателни съдове и такива с намален капацитет вече предприемат риск и са в движение. При все още съществуващите ограничения обаче по-големият брой кораби може да доведе до допълнителни проблеми.

кап. Иван Жеков - ИА "Морска администрация": "На местата, които са с ограничени габарити на фарватера и където се налага извършването на провлачване по 2, 3 или по 4 съда, там е най-нормално да се получи струпване на плавателни съдове."

От речния надзор към „Морска администрация“ ще обхождат критичните райони с катери, а оператори ще дават насоки на капитаните. Няма обаче бързи решения как да се избегне повторение на ситуацията от тази година. Според специалисти, най-удачният вариант е построяването на хидротехнически съоръжения по реката, но това ще отнеме време, а и много средства.

Валери Иванов – Дунавски драгажен флот – Русе: "Такива имаше проектирани, включително със започнало строителство на хидротехническия комплекс Никопол – Турну Мъгуреле. Дойде 90-та година, по всяка вероятност парите свършихме, замразихме го и го забравихме."

Такова съоръжение обаче не може да бъде построено, ако инициативата идва само от българска страна.