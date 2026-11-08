Във Варна започна българо-румънско противоминно учение “Посейдон”, както и 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море.

Тя ще продължи до 14 ноември и е последната за тази година под командването на българските военноморски сили.

Участват 6 кораба на България, Румъния и Турция, и над 450 военни, в това число от Гърция, Белгия, Франция, както и от Военноморското командване на НАТО във Великобритания.