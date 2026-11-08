Във Варна започна българо-румънско противоминно учение “Посейдон”, както и 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море.
Тя ще продължи до 14 ноември и е последната за тази година под командването на българските военноморски сили.
Участват 6 кораба на България, Румъния и Турция, и над 450 военни, в това число от Гърция, Белгия, Франция, както и от Военноморското командване на НАТО във Великобритания.
Петър Димитров, командир на военноморската група: “По време на учението силите, които участват ще имат възможността да отработят различни тактики, техники и процедури, да подобрят оперативната си съвместимост, както и да отработват противоминни операции и въобще пълният спектър от операции, които тези кораби могат да изпълняват. По време на предишната активация мини не бях открити, но бяха открити няколко дрона, които бяха унищожени от български водолази, защото бяха открити в нашите морски пространства. Бяха открити и много останки от дронове, които бяха определени като безопасни и взети на борда на корабите.”