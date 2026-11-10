Агенцията за безопасност по пътищата: Катастрофата на АМ "Тракия" е комбинация от институционалната отговорност и поведението на водачите

Катастрофата на АМ "Тракия" е комбинацията от институционалната отговорност и поведението на водачите, заяви в студиото на "Още от деня" председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Марта Петрова за трагедията на АМ "Тракия".

Марта Петрова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": "Много е важно да си зададем въпроса как би се променила ситуацията, ако бяха осигурени няколко предпоставки. На първо място, ако през годините назад по автомагистралите масово бяха изграждани интелигентни транспортни системи, които да предупреждават водачите синхронизирано и да намаляват скоростта в реално време, за да могат шофьорите своевременно и координирано да предприемат необходимите мерки. В случая говорим за 63 автомобила и 63 водачи, всеки от които е трябвало сам да упражни преценката си и да разчита на собствената си реакция. Ако говорим за човешкия фактор, възниква въпросът доколко си даваме сметка за ролята на дистанцията, съобразяването на скоростта при шофиране и поставянето на обезопасителния колан на задната седалка. Твърде голяма е вероятността част от пострадалите и ранените да са пострадали именно защото не са били с поставени обезопасителни колани. Катастрофата е резултат от комбинацията между институционалната отговорност и поведението на всеки един от участниците в движението."

По отношение на пътната инфраструктура Петрова заяви:

Марта Петрова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": "Години наред обезопасяването на пътната инфраструктура по рисковите участъци не е почивало на база анализ на риска. Анализът на риска означава да знаем къде са най-проблемните места и да конкретизираме и насочваме ограничените и без това финансови ресурси именно там."

Петрова коментира манталитета на българина и пътната безопасност:

Марта Петрова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": "Случи се нещо чудовищно – отворихме кутията на Пандора. Има фундаментален проблем в начина, по който хората разбират проблемите, свързани с пътната безопасност. Ние смятаме, че проблемът винаги е в другите, никога не припознаваме себе си. Живеем в една постоянна война, в която всеки воюва с всеки. Човек за човека е вълк. Наблюдаваме една тънка червена линия – много е крехка границата между здравия разум и безумието. Ние прекрачваме тази тънка червена линия всеки път, когато си кажем: „Кой на мен ще ми каже как ще си карам колата?“

Председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" изказа съболезнования на близките на загиналите.

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