Срещу визитата на Фон дер Лайен: Симпатизанти на "Възраждане" излязоха на протест

Пред сградата на Висшето Военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" във Варна се провежда протест организиран от ПП "Възраждане".
Недоволството е срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Демонстрацията преминава под мотото - "Варна иска мир, а не война!“.
Основните искания на протестиращите са България да не бъде въвличана във военен конфликт и председателят на ЕК да напусне незабавно страната ни. Протестиращите хвърлиха плодове, зеленчуци и яйца по кортежа на Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев.
"Варна и цяла България искаме мир. Протестът е мирен и е насочен срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна, защото тя се превърна в един посланик на войната."
"Абсолютен неутралитет и не на войната, само мир."
"За 37 години нещо да се промени в тази държава. Откакто сме в ЕС то става все по-лошо, не че ЕС е нещо лошо, но управлението на тази госпожа, която е тука, съсипва цяла Европа."
"В България не искаме да влизаме в чужда война. Другото, което е, не искаме евро, искаме българския лев."