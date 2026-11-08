БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив приема тима на VЕF Рига, гледайте мача от турнира ФИБА Къп на 11 ноември по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Прякото предаване в сряда започва в 19:00 ч.

Локомотив Пловдив приема тима на VЕF Рига, гледайте мача от турнира ФИБА Къп на 11 ноември по БНТ 3
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Баскетболният отбор на Локомотив Пловдив показва добри резултати след пет изиграни мача в турнира FIBA Europe Cup. Отборът е с три победи и има реални шансове за продължаване към елиминационната фаза на надпреварата.

За Локомотив предстои ключов мач срещу VЕF Рига, който ще се проведе на 11 ноември от 19:00 часа.

Баскетболистите на Асен Николов приемат в своята непревземаема крепост тима от Латвия в мач, който може да се окаже ключов за разпределението на първите места в групата.

Гледайте Локомотив Пловдив срещу VЕF Рига на 11 ноември, сряда от 19:00 ч. по БНТ 3!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
2
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
4
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
5
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...
Стрелба в Полша: Шест жертви и десетки ранени, сред тях и полицаи
6
Стрелба в Полша: Шест жертви и десетки ранени, сред тях и полицаи

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Баскетбол

Асен Николов: Спечелихме, защото се борихме докрай
Асен Николов: Спечелихме, защото се борихме докрай
Иван Димитров в предаването "Аз съм" Иван Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 04:42 мин.
Шамил Мамедов: Среща за бронзовия медал на световното по борба (ВИДЕО) Шамил Мамедов: Среща за бронзовия медал на световното по борба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:17 мин.
Георги Кандеров: Битка до края, добра победа за нас Георги Кандеров: Битка до края, добра победа за нас
Чете се за: 00:45 мин.
Томислав Минков: Нормално е да имат спадове и висоти Томислав Минков: Нормално е да имат спадове и висоти
Чете се за: 00:55 мин.
Локомотив Пловдив излиза за нова европейска победа срещу швейцарския шампион Фрибург Локомотив Пловдив излиза за нова европейска победа срещу швейцарския шампион Фрибург
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има пострадали (СНИМКИ и ВИДЕО)
Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в дома на нападателя Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в дома на нападателя
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е трудно, проверяват има ли замърсяване край Синеморец Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е трудно, проверяват има ли замърсяване край Синеморец
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за президентство...
Чете се за: 09:52 мин.
У нас
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси Централна Япония, над 20 души са ранени...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ