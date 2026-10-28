Томислав Минков: Нормално е да имат спадове и висоти

Крилото на Локомотив Пловдив Томислав Минков коментира победата над Фрибур Олимпик с 95:83 в среща от втория кръг в група H във ФИБА Къп.

„Още преди мача в съблекалнята си казахме, че този мач няма да го спечелим с тактика, а само ако сме заедно, единни и го искаме повече от тях. Те са много добър отбор, шампионите на Швейцария, ако не се лъжа. Нормално е да имат спадове и висоти. Важното е, че успяхме да затворим мача в крайна сметка. Всеки един от отбора трябва да се стреми да става по-добър. Гледаме ден за ден, мач за мач. Стараем се да играем нашия бърз баскетбол“, каза Минков.