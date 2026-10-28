Затвориха търговски обект в Пазарджик заради лоша хигиена, откриха и негодни храни

Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик затвори търговски обект в града заради сериозни нарушения на хигиенните изисквания. При проверката инспекторите са установили силно занижена хигиена в търговската зала, включително около стоките, изложени на регалите с пряк достъп на потребителите, както и в складовите помещения.

Издадени са заповед за спиране на дейността и предписание за отстраняване на несъответствията. Обектът ще може да възобнови работа след проверка от ОДБХ – Пазарджик, която потвърди, че нарушенията са отстранени. От дирекцията са установили и още нарушения.