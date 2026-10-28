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„Слънцето е в моите коси“: Мими Иванова отбелязва 56 години на сцена с юбилеен концерт

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: БТА
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С концерт в зала 1 на НДК легендата на българската популярна музика Мими Иванова отбелязва своя 80-и юбилей и 56 години на сцена. Заедно с нея на сцената ще излязат и други любими на поколения българи изпълнители.

Ще прозвучат някои от най-големите хитове на Мими Иванова – „Слънцето е в моите коси“, „Майчице свята“, „Хора и улици“, „Зелената стара чешма“, „Вече свърши хубавото време“, „Петнадесет лалета", както и нови песни.

Мими Иванова, певица: „Вълнувам се и съм щастлива, че се събраха толкова много хора, които искат да се докоснат до това, което тази вечер ще покажа. Много, много ми се иска да бъде много специален този концерт, защото това ще е концертът на концертите ми. Колко пъти още мога да направя такива концерти и наистина искам да им пожелая на хората да обичат българската музика, да обичат българските изпълнители, защото това е много, много важно за всички нас, които живеем в тази държава.“

Снимки: БТА

#на сцена #56 години #юбилеен концерт #мими иванова

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