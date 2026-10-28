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Израел в задънена улица: Какви са очакванията след вота?

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Чете се за: 06:35 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Стигна ли Израел до политическа задънена улица след вчерашния парламентарен вот? Нито един от основните опоненти - премиерът Бенямин Нетаняху и опозиционният кандидат Гади Айзенкот не събра мнозинство за съставяне на кабинет. Първият вот след кървавата терористична атака на Хамас беше смятан за референдум за управлението на Нетаняху. Каква беше волята на израелците и какво означава техният избор за Близкия изток.

Това, че нито една партия няма мнозинство не е изненада. В израелската политика винаги е имало сложни коалиционни управления. Но това, което се очакваше - да дойде краят на ерата на Биби Нетаняху, така и не се случи. Какво показват резултатите? При над 85% от преброените бюлетини партия Ликуд, на Нетаняху, получава 53 места в 120-местния Кнесет, а опозиционният блок, начело с Гади Айзенкот, 48. Най-интересни са резултатите на арабските партии - Съвместен списък и Обединената арабска листа, които държат ключа към управлението. Впечатляващата избирателна активност от 77.7% - и резултатите от вота показват едно - израелското общество е силно разединено.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Партия Ликуд е най-голямата в Израел.“

Гади Айзенкот, кандидат за премиер на Израел: „Написахме история!“

Радост и в двата щаба - в единия се радват, че са партията с най-много места, в другия - че опозицията има по-лесен път към мнозинството, но с тежък компромис и че народът е поискал промяна. И Бенямин Нетаняху, и Гади Айзенкот дадоха заявка за властта.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Трябва да сформираме дясно, национално и силно правителство. Не трябва, не трябва да застрашаваме Израел и да правим кабинет, подкрепен от антиционистките арабски партии."

Гади Айзенкот, кандидат за премиер на Израел: „Коалицията на провала загуби доверието на народа. Израелското общество гласува против Нетаняху да остане като премиер на Израел."

И по улиците на Тел Авив и Йерусалим хората ликуваха с първите екзитполове, всеки за своя герой. Големият печеливш са арабските партии, които увеличават депутатските си места. Те представляват палестинци, които остават в Израел след създаването на държавата и са 20% от населението. Лидерът на най-голямата арабска партия „Съвместен списък" - Юсеф Джабарийн, обеща да помогне на опозицията да състави кабинет.

Юсеф Джабарийн, лидер на "Съвместен списък": „Постигнахме целта си: Съвместен списък е силата, която ще донесе промяната.”

С изгрева на слънцето и ситуацията стана по-ясна. Ликуд остава най-голямата партия в 120-местния Кнесет, но губи в сравнение с предишните избори. Гади Айзенкот не успя да детронира окончателно настоящия премиер. Първият обвинява вече опозицията, че ще предаде Израел, а в опозиционния блок вече има призив за коалиция с арабските партии. Обикновените израелци остават разединени - част от тях са изморени от несекващите войни след 7-ми октомври и икономическите загуби, другите - не могат да си представят живот с палестинци след атаката на Хамас.

Ройбен Куулик: „Мисля, че блокът на Нетаняху е най-добрият и изглежда, че ще има преходно правителство с тях, така че - доволен съм."

Франсис Принс: „Надявам се да се сформира правителство, с което да се гордея. Вярваме, че ни е нужна промяна в Израел."

А палестинците в Газа с интерес следят вота сред руините, но не очакват промяна в техния живот.

Маджед Джундия, разселен палестинец: „Дали ще е Айзенкот, дали ще е Нетаняху - едно и също. Всички те живеят от палестинска кръв.“

След оповестяването на официалните резултати президентът Ицхак Херцог започва консултации с партиите за съставяне на кабинет и призова да не се допуска нов вот. Най-наказани от израелския вот са крайнодесните формации на Итамар Бен - Гвир и Безалел Смотрич, които досега управляваха с Нетаняху. А ключовият фактор ще бъдат американците, прогнозират анализаторите и добавят, че Вашингтон няма интерес от проточване на преговорите за съставяне на правителство.

„Въпросът, който всички си задаваме е как тези избори ще се отразят на войната в Близкия изток срещу Иран?“

Изход от задънената улица има, но той не е лесен нито за Нетаняху, нито за Айзенкот. Сценариите са 4 - първият е създаване на правителство на националното единство, тъй като Израел е в тежка ситуация и във война. Вторият сценарий е Гади Айзенкот да сформира коалиция с арабските партии, третият е десните опозиционни формации да се отцепят от блока на Айзенкот и да се присъединят към Нетаняху, и разбира се нови избори.

Колкото и да е ожесточена битката между Нетаняху и Айзенкот, техните различия не са достатъчно дълбоки, за да променят подхода на Израел към Иран. А каквото и да е военна ескалация срещу Иран ще зависи много повече от Доналд Тръмп, отколкото от който и да е израелски премиер. А Тръмп вече реши - нови удари срещу Иран няма да има до междинните избори. Така сега светът очаква следващата развръзка - вотът за сенатори и конгресмени на 3 ноември.

Вижте още във видеото

#задънена улица #след вота #очаквания #Израел

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