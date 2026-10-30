„Всичко се случва все по-близо до брега" - жителите на Българево все по-притеснени от ударите с дронове в Черно море

Взривовете от атакувания край нос Калиакра кораб са били чути от жителите на най-близкото населено място - село Българево. Местните хора са притеснени от зачестилите случаи на поразени от дронове плавателни съдове в близост до добруджанския бряг.

Първият взрив е отекнал около 12.00 часа, споделя кметът на Българево Георги Янев.

Георги Янев, кмет на село Българево: „Тук първият взрив беше около 12.00 часа, а другият – около 12.30 часа. След това дойдох до Калиакра и ясно се виждаше, че корабът е ударен и пуши. След това чух и трети взрив.“

Самото село е само на няколко километра от нос Калиакра.

Веселин Стоев: „Всички се притесняват, защото войната е на един хвърлей разстояние от нас, дано да спре, но...“ Георги Янев, кмет на село Българево: „Дойдоха много хора от Българево. Има притеснение, защото всичко се случва все по-близо до брега. Да не дай Господ да стане нещо подобно в населено място. Има риболовни кораби, които работят. Те също могат да станат потенциални потърпевши. Едва ли ще бъдат замесени в някакъв флот, но всичко е възможно.“

От туристическия бранш се опасяват, че атаките в близост до страната ще доведат до отлив на туристи.

Веселин Стоев: „Притесненията са, че заминава туризмът. Голяма част от населението в региона разчитат на летния сезон на туристите.“

Другото притеснение на местните жители е от замърсяване на морската вода.