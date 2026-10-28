Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море

Остри политически реакции след ударите по пети кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. От ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" критикуваха управляващите, че не назовават Русия като отговорна за атаките и агресията срещу търговски кораби в черноморския регион. До момента разследването не е установило произхода на дроновете. Властите споделят предположения, че е възможно дроновете да са руски.

От ГЕРБ - СДС отбелязаха, че отсъствието на позиция от страна на България по проблемите в черноморския регион няма да ни спестят проблеми.

Георг Георгиев, народен представител от ГЕРБ - СДС: „И заплахите срещу България и срещу региона, в който Русия води своята агресивна война.“

И остро критикуваха реакцията на българския военен министър и я сравниха с реакцията на колегите му от Румъния и Турция.

Георг Георгиев, народен представител от ГЕРБ - СДС: „Румънският колега много ясно каза, че това е руската заплаха вследствие на агресивната война срещу Украйна. Министърът на отбраната на Турция изтъкна много ясно ролята на своята държава в Коалицията на желаещите. Същата тази коалиция, от която ние се отказахме и заявихме, че напускаме, защото нямаме място в нея и нямаме нужда от нея.“

От „Демократична България“ също посочиха, че Румъния много ясно е казала, че Русия е автор на атаките. И допълниха, че днешните удари по търговски кораб са атака срещу България.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да БЪлгария": „Снишаването, което прави тази власт, води само до едно – унижение и знак към Русия, че може да продължава да мачка и да атакува колкото си поиска.“

Снимки: БТА

И предложиха реакция.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да България": „Като първа стъпка да не се снишаваме, да има нота и да има ясно изискване и през съюзниците ни за такъв ангажимент. Вместо това ние излязохме от всички формати, от коалиция на желаещите, от антидрон защита, от всички възможни формати ние излязохме и крием.“

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната" Николай Денков критикува думите на премиера Радев за атаките с дронове край Румъния. И попита кога управляващите ще призоват агресора да влезе в преговори за мир. Пита също дали се вярва още в дипломацията като единствен изход от войната и как ще се защити българската територия и българските граждани от войната, която е допусната до брега ни. На другия полюс беше реакцията на Костадин Костадинов. Лидерът на „Възраждане" призова за пълен неутралитет и спирането на всякакъв износ на оръжие за Украйна.