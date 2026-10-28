БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Остри политически реакции след ударите по пети кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. От ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" критикуваха управляващите, че не назовават Русия като отговорна за атаките и агресията срещу търговски кораби в черноморския регион. До момента разследването не е установило произхода на дроновете. Властите споделят предположения, че е възможно дроновете да са руски.

От ГЕРБ - СДС отбелязаха, че отсъствието на позиция от страна на България по проблемите в черноморския регион няма да ни спестят проблеми.

Георг Георгиев, народен представител от ГЕРБ - СДС: „И заплахите срещу България и срещу региона, в който Русия води своята агресивна война.“

И остро критикуваха реакцията на българския военен министър и я сравниха с реакцията на колегите му от Румъния и Турция.

Георг Георгиев, народен представител от ГЕРБ - СДС: „Румънският колега много ясно каза, че това е руската заплаха вследствие на агресивната война срещу Украйна. Министърът на отбраната на Турция изтъкна много ясно ролята на своята държава в Коалицията на желаещите. Същата тази коалиция, от която ние се отказахме и заявихме, че напускаме, защото нямаме място в нея и нямаме нужда от нея.“

От „Демократична България“ също посочиха, че Румъния много ясно е казала, че Русия е автор на атаките. И допълниха, че днешните удари по търговски кораб са атака срещу България.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да БЪлгария": „Снишаването, което прави тази власт, води само до едно – унижение и знак към Русия, че може да продължава да мачка и да атакува колкото си поиска.“

Снимки: БТА

И предложиха реакция.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да България": „Като първа стъпка да не се снишаваме, да има нота и да има ясно изискване и през съюзниците ни за такъв ангажимент. Вместо това ние излязохме от всички формати, от коалиция на желаещите, от антидрон защита, от всички възможни формати ние излязохме и крием.“

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната" Николай Денков критикува думите на премиера Радев за атаките с дронове край Румъния. И попита кога управляващите ще призоват агресора да влезе в преговори за мир. Пита също дали се вярва още в дипломацията като единствен изход от войната и как ще се защити българската територия и българските граждани от войната, която е допусната до брега ни. На другия полюс беше реакцията на Костадин Костадинов. Лидерът на „Възраждане" призова за пълен неутралитет и спирането на всякакъв износ на оръжие за Украйна.

#Ивайло Мирчев  #политически реакции #георг Георгиев

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“ Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68, търсят се...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейнеровоза на...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Румен Радев изказа съболезнования по повод железопътната катастрофа...
Чете се за: 01:17 мин.
Европа
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ