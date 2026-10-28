Екипажът на ударения с дронове кораб е получил възможност да се евакуира, твърди Костадин Костадинов
Изборът за България е само един - пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна
Два морски дрона удариха контейнеровоз, пътуващ от Хайфа (Израел) за Констанца (Румъния). Ударът е нанесен в близост до българските държавни води в Черно море. Дадена е възможност на екипажа да се евакуира, след което корабът е торпилиран трети път и е потънал за минути. Това твърди лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в публикация във Фейсбук.
Всичко това се случва пред очите на местните жители в Шабленско.
Показвам ви кадри от третия фатален удар, заснети от местен човек. Показвам ви го, за да видите как изглежда войната - същата тази война, която ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев ни убеждаваха как няма да ни засегне, защото НАТО щяло да ни пази.
Изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна. Защото корабът вероятно е бил натоварен с оръжие, и затова е бил потопен. А може и да операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната срещу Русия.
"Който сее ветрове, ще жъне бури. Възраждане от години предупреждаваше, но не бяхме чути. Не ни чуха и на последните избори в неделя. Ще продължаваме да правим каквото е нужно за защитата на нашето Отечество, но ако самият народ не иска да си помогне, ще бъдем безсилни", каза още лидерът на "Възраждане".