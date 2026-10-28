БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Екипажът на ударения с дронове кораб е получил възможност да се евакуира, твърди Костадин Костадинов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази

Изборът за България е само един - пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна

костадин костадинов бъдем достойни онези извършиха съединението 1885
Снимка: БТА
Слушай новината

Два морски дрона удариха контейнеровоз, пътуващ от Хайфа (Израел) за Констанца (Румъния). Ударът е нанесен в близост до българските държавни води в Черно море. Дадена е възможност на екипажа да се евакуира, след което корабът е торпилиран трети път и е потънал за минути. Това твърди лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в публикация във Фейсбук.

Всичко това се случва пред очите на местните жители в Шабленско.

Показвам ви кадри от третия фатален удар, заснети от местен човек. Показвам ви го, за да видите как изглежда войната - същата тази война, която ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев ни убеждаваха как няма да ни засегне, защото НАТО щяло да ни пази.

Изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна. Защото корабът вероятно е бил натоварен с оръжие, и затова е бил потопен. А може и да операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната срещу Русия.

"Който сее ветрове, ще жъне бури. Възраждане от години предупреждаваше, но не бяхме чути. Не ни чуха и на последните избори в неделя. Ще продължаваме да правим каквото е нужно за защитата на нашето Отечество, но ако самият народ не иска да си помогне, ще бъдем безсилни", каза още лидерът на "Възраждане".

#трети удар #с коментар #Костадин Костадинов #кораби #дронове #Черно море

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“ Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ) Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас
Чете се за: 10:15 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ