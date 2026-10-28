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Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва

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Няма никакъв аргумент някой друг да напада България, коментира съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов
Снимка: БТА
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Русия ни се подиграва по всякакъв възможен начин. Това каза пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите му това няма да спре, защото винаги, когато някой се снишава, не покаже характер и не защитава националния си интерес, се случва това. Снишаването, което прави тази власт, води само до едно – унижение и знак към Русия, че може да продължава да мачка и да атакува колкото си поиска, допълни той.

Ивайло Мирчев, съпредседателят на "Да, България": "Трябва да стане ясно - нито Радев, нито Йотова могат да защитават страната. Отбраната на страната не минава през снишаване. Няма никакъв аргумент някой друг да напада България. Няма никакъв аргумент украински кораби с украински екипажи да бъдат потапяни от Украйна. И това е ясно за всички."

Мирчев припомня, че по време на последния Консултативен съвет по национална сигурност от ДБ са поискали България да повика руския посланик, да му бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки повече в икономическата изключителната икономическа зона на България да няма.

Ивайло Мирчев, съпредседателят на "Да, България": "И като първа стъпка да не се снишаваме, да има нота и да има ясно изискване и през съюзниците ни за такъв ангажимент. Вместо това ние излязохме от всички формати, от "Коалиция на желаещите", от антидрон защита, от всички възможни формати ние излязохме и крием."

Румъния си направи разследването. Стана ясно, че атаките са руски. В България все още казваме - атаките не знам какви са. Не знаем дроновете руски ли са, пакистански ли са, мадагаскарски ли са. Няма отговор на този въпрос, каза още Ивайло Мирчев.

#Ивайло Мирчев  #удар с дрон #позиция на България #ДБ #атака

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