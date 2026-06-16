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Разкриха незаконна банка, управлявана от мафиотски организации

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Институцията е прехвърляла между 80 и 100 милиона евро на година

незаконна банка управлявана мафиотски организации италия албания китай беше разкрита италианския град прато
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Незаконна банка, управлявана от мафиотски организации от Италия, Албания и Китай, беше разкрита в италианския град Прато в областта Тоскана, предаде АНСА, позовавайки се на съобщение на италианските власти.

Банката е съумявала да мобилизира и прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година под формата на така наречените "фантоматични плащания" за наркотици и за стоки между Италия и чужди стоки.

Три престъпни организации са се възползвали от тази банка. Едната от тях е за пране на пари, втората за международен трафик на дрога, а третата е за незаконна миграция от Китай.

Банката е използвала непроследяем ислямски метод за разплащане, известен като „хауала“.

В хода на разследването са били иззети 60 милиона евро и са били произнесени 17 присъди, а 16 души са били поставени под домашен арест.

#мафиотска организация #Китай #банка #Албания #Италия

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