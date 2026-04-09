БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвиняем за смърт по непредпазливост на полицай се призна за виновен

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Мирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд. Василев е обвинен за това, че на 1 декември 2025 г. в района на Северната тангента е блъснал с колата си полицейски автомобил, вследствие на което е настъпила смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост.

Защитата на Василев поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство, посочвайки, че подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. Подсъдимият потвърди, че желае делото да протече при съкратена процедура, признавайки фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. В този случай законът предвижда присъдата му да бъде редуцирана с една трета.

Наследниците на загиналия полицай се конституираха като частни обвинители.

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 27 май т.г., когато се предвиждат пледоариите и присъдата.

#съкратена процедура #загинал полицай #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Сигурност и правосъдие

Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 02:52 мин.
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 00:45 мин.
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ