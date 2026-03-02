Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците

Най-малко четири седмици – толкова се очаква да продължи американската операция "Епична ярост" срещу Иран. Поне по думите на Доналд Тръмп, който отново призова иранците да излязат на протести. А от Техеран категорично отхвърлят възможността за преговори с Вашингтон. Междувременно беше открит нов фронт – в Ливан, след като Израел нанесе удари по цели на шиитската групировка Хизбула. Съобщава се, че са елиминирани ръководни фигури на движението.

Трети ден американски и израелски ракети поразяват цели в Техеран и други части на Иран. Съобщава се за над 550 загинали от началото на операциите "Епична ярост" и "Лъвски рев". Ранените са хиляди. Въпреки твърденията, че сред ударените цели е и ядреният комплекс Натанз, от Международната агенция за атомна енергия съобщават, че засега не се наблюдава повишение на радиационния фон.

Според Доналд Тръмп, ударите срещу Ислямската република може да продължат поне 4 седмици.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "В продължение на близо 50 години тези екстремисти атакуваха Съединените щати и скандираха лозунги като "Смърт за Америка" и "Смърт за Израел". Те са най-големия спонсор на тероризма. Ние сме най-могъщия народ в света и можем да направим нещо по този въпрос. Тези заплахи не може да продължават. Още веднъж призовавам Революционната гвардия, иранската армия и полиция да свалят оръжията и да получат имунитет, вместо да се изправят пред сигурна смърт. Призовавам и всички патриоти в Иран, които милеят за свободата си, да грабнат момента и да си върнат обратно страната. Америка е с вас. Обещах да ви помогна, но останалото е във ваши ръце."

От Пентагона съобщават, че от началото на операцията срещу Иран са поразени над 1000 мишени. Според американския военен министър Пийт Хегсет, операцията срещу Иран няма да доведе до "безкрайна война", а сценарият с Ирак няма да се повтори.

Пийт Хегсет, военен министър на САЩ: "Ще завършим операцията при условието "Америка на първо място". Тази операция не е упражнение за изграждане на демокрация."

Засега от Техеран отхвърлят възможността за преговори със Съединените щати. Временно управляващият страната съвет се събра на заседание днес.

Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран: "Няма да водим преговори със Съединените щати. Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили. Иран се защитава. Въоръжените сили на Иран не започнаха агресията."

Още рано сутринта сирени за въздушна тревога събудиха жителите на Израел. Ирански ракети и дронове летяха срещу Тел Авив, Йерусалим и други градове. Сериозни са пораженията в Беершева. А в отговор на заканата на ливанската шиитска групировка Хизбула да отмъстят за смъртта на аятолах Али Хаменей, Израел разшири военната си кампания и нанесе удари по цели на групировката в Бейрут.

Ефи Дефрин, говорител на израелската армия: "Хизбула откриха огън срещу нас. И ще платят цена за това. Мобилизирали сме 100 000 резервисти и сме разположили сили по северната си граница. Готови сме както за офанзива, така и да се отбраняваме."

Дубай, Кувейт и други държави от региона продължават да са мишена на иранските атаки. Три американски изтребителя бяха свалени над Кувейт. Това, обаче се оказа дело на приятелски огън – кувейтската противовъздушна отбрана.

Страх е обхванал жителите на Близкия Изток, хванати в клопката на конфликта, воден от техните лидери. Иранци търсят убежище в Турция, ливанци пък побързаха да се отправят към северната част на страната си, с надеждата да се по-далеч от сраженията.