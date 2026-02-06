СЗО: Все повече тийнейджъри в България имат проблеми със социалните мрежи

България е сред страните на Балканите с най-висок дял тийнейджъри, които имат рисково или проблемно използване на социални мрежи. Това показват данни от проучване на Световната здравна организация за периода 2021–2022 г.

Според изследването около 17% от българските ученици показват признаци на зависимост от социалните платформи. Това означава прекалено много време онлайн, трудност да спрат използването им и негативно влияние върху съня, концентрацията и емоционалното състояние.

В някои съседни държави делът на тийнейджърите с проблемна употреба е дори по-висок. Въпреки това на Балканите все още липсват ефективни правила, които реално да ограничават достъпа на деца до социални мрежи според възрастта им.

В много случаи платформите разчитат само на това каква възраст е въведена при регистрация, без реална проверка. Така деца под 13 години лесно получават достъп до съдържание, което не е подходящо за тях.

Експертите предупреждават, че прекомерното използване на социални мрежи може да доведе до тревожност, проблеми със самочувствието и по-слаби резултати в училище. Затова все по-често се говори за нуждата от ясни правила, повече дигитално образование и активна роля на родители и учители.