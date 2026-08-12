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Байерн готви нов договор за Макс Еберл след силното трансферно лято

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Спорт
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Президентът Херберт Хайнер е одобрил оставането на спортния директор, а последната дума ще има Надзорният съвет

байерн готви нов договор макс еберл силното трансферно лято
Снимка: БГНЕС
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Байерн Мюнхен възнамерява да продължи договора на спортния си директор Макс Еберл, съобщава германското издание "Билд“. Настоящото споразумение на 52-годишния ръководител изтича през следващото лято, но на "Алианц Арена“ са доволни от работата му и са готови да му гласуват ново доверие.

Според информацията президентът на баварците Херберт Хайнер вече е одобрил предложението за удължаване на контракта. Предстои решението да премине и през Надзорния съвет на германския шампион.

Подобно развитие се очаква и около изпълнителния директор Ян-Кристиан Дреезен, чийто настоящ договор също е до следващото лято. Очакванията са той да остане на ръководния си пост.

Допълнителен знак за доверието към двамата дойде от почетния президент на Байерн Ули Хьонес. Наскоро той похвали работата на ръководството, като специално отличи Еберл за „перфектния трансферен прозорец“.

През това лято Байерн привлече германския национал Натаниел Браун и мароканския плеймейкър Исмаел Сайбари. За всеки от двамата мюнхенският гранд е платил около 50 милиона евро.

Работата по състава обаче продължава и в посока изходящи трансфери. Баварците възнамеряват да намерят нови отбори на Жоао Палиня, Саша Бой и Браян Сарагоса, които се завърнаха в Мюнхен след периоди под наем.

Предстоящото удължаване на договора на Еберл показва желанието на Байерн да запази стабилността в спортното си ръководство и да продължи започнатия проект под негово ръководство.

#ФК Байерн Мюнхен #Макс Еберл

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