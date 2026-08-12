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Петко Христов може да остане в Италия, Юве Стабия се включи в битката за национала

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Европейски футбол
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Тимът от Серия Б е провел разговори за българския защитник, докато вариантът с полския гранд Легия Варшава продължава да бъде на масата

петко христов остане италия юве стабия включи битката национала
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Бъдещето на българския национал Петко Христов остава неясно, но пред защитника се е появила нова възможност. Втородивизионният италиански Юве Стабия проявява интерес към 27-годишния футболист на Специя, съобщава местното издание Il Secolo XIX.

Специя изпадна в Серия С, а една от основните задачи пред ръководството е значително да намали разходите за заплати и да адаптира бюджета към третото ниво на италианския футбол. Именно поради тази причина клубът търси вариант за раздяла с част от по-високоплатените си футболисти, сред които е и Христов.

Българският защитник не взе участие в последната контрола срещу Фецанезе. Междувременно новите му представители от германската агенция Sports360 активно работят по намирането на нов отбор.

Една от възможностите остава Легия Варшава. Полският гранд прояви интерес към Христов още в началото на летния трансферен прозорец и според информацията преговорите не са прекратени. Към момента обаче няма сериозно развитие и разговорите са в застой.

Новият вариант е Юве Стабия. Клубът от Серия Б вече е провел разговори за българския национал и е демонстрирал интерес към привличането му. Потенциалната сделка обаче също се развива бавно.

За Специя раздялата с Христов има и сериозно финансово значение. Докато защитникът остава футболист на клуба, италианците трябва да продължат да изплащат възнаграждението му, включително заплатата за август.

Договорът на българина беше удължен и е в сила до юни 2028 година, което допълнително усложнява ситуацията. Според информацията Христов трябва да получи приблизително 700 хиляди евро до изтичането на контракта.

Така пред капитана на Специя към момента се очертават две основни възможности – трансфер в Легия Варшава или оставане в Италия с екипа на Юве Стабия. Предстоящите седмици от трансферния прозорец ще бъдат решаващи за бъдещето на българския национал.



#Юве Стабия #Петко Христов

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