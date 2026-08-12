Локомотив Пловдив прати Мариян Вангелов под наем в Хебър

Локомотив Пловдив преотстъпи нападателя Мариян Вангелов на втородивизионния Хебър Пазарджик, съобщиха официално от клуба. Футболистът ще защитава цветовете на „зелените“ до края на настоящия сезон.

Вангелов се присъедини към състава на "черно-белите“ в началото на 2026 година, но до момента получи ограничени възможности за изява в първия отбор.

Нападателят записа участие в две официални срещи с екипа на Локомотив, а сега ще продължи сезона в Хебър, където ще има възможност да натрупа повече игрови минути и опит.

Пазарджиклии се състезават във Втора лига, като привличането на Вангелов ще даде още една опция в атаката на тима.

След края на сезона нападателят трябва да се завърне в Локомотив Пловдив, тъй като договорката между двата клуба е за преотстъпване до края на настоящата кампания.







