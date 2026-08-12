Челси намери заместник на Кукурея срещу 19 милиона евро

Челси официално обяви трансфера на испанския ляв защитник Пеп Чавария от Райо Валекано. 28-годишният футболист пристига на "Стамфорд Бридж“, за да подсили отбраната след раздялата с Марк Кукурея, който по-рано през лятото премина в Реал Мадрид.

Чавария е преминал успешно медицинските прегледи още през миналата седмица, след което е подписал дългосрочен договор с Челси до лятото на 2031 година. Английският клуб ще плати 19 милиона евро за правата му, като сделката може да нарасне с още 2 милиона под формата на различни бонуси.

Испанецът не скри задоволството си от възможността да продължи кариерата си във Висшата лига.

"Нямам търпение да започна работа. Това е мечта за мен, тъй като Челси е един от най-големите клубове в света. Това е голяма възможност, но аз съм готов и ще работя здраво, за да помогна на отбора да постигне успехи“, заяви Чавария пред клубния сайт.

Левият защитник направи дебюта си в Ла Лига през 2022 година, а впоследствие се утвърди като важна фигура в състава на Райо Валекано. За четири сезона той натрупа 125 мача и отбеляза два гола.

Чавария привлече сериозно внимание към себе си с представянето си през миналата кампания, когато помогна на Райо Валекано да достигне до финала в Лигата на конференциите. Испанският тим остана на крачка от трофея след поражение с 0:1 от Кристъл Палас.

Трансферът е поредна част от мащабната лятна селекция на Челси. Чавария се превръща в 11-ото ново попълнение на лондончани през настоящия трансферен прозорец, а разходите на клуба за нови футболисти вече надхвърлят 400 милиона паунда.