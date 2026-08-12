Цървена звезда се насочи към бивш капитан на Сърбия за наследник на Деян Станкович

Цървена звезда вече работи по намирането на нов старши треньор след оставката на Деян Станкович, а едно от имената, които се обсъждат в Белград, е това на Александър Коларов. Информацията е на сръбското издание "Meridian Sport“.

Станкович напусна поста след болезненото отпадане на Цървена звезда от Апоел Беер Шева в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Това принуди ръководството на сръбския гранд да започне търсенето на негов заместник.

Коларов не за първи път попада в полезрението на клуба. Още през пролетта на 2025 година в Сърбия се появи идеята бившият капитан на националния отбор един ден да поеме Цървена звезда. Тогава обаче обстоятелствата не позволиха подобен ход да бъде реализиран.

Сега името на 40-годишния специалист отново е на дневен ред. Коларов има сериозна връзка със сръбския футбол, а богатият му опит като играч на най-високо европейско ниво го превръща в любопитен вариант за ръководството на "звездашите“.

Основната пречка пред евентуалното му завръщане в Сърбия е настоящият му ангажимент в Италия. Коларов е част от треньорския щаб на Интер, където работи като помощник на старши треньора Кристиан Киву.

Предстои да стане ясно дали Цървена звезда ще направи конкретна крачка към Коларов и дали бившият сръбски национал е готов да напусне Милано, за да получи възможност да поеме един от най-големите клубове на Балканите.