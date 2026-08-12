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Ковънтри излезе на полпозишън за Михайло Мудрик

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Челси планира да преотстъпи украинското крило, а познанството му с Франк Лампард може да се окаже ключово за евентуална сделка

ковънтри излезе полпозишън михайло мудрик
Снимка: БГНЕС
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Новакът във Висшата лига Ковънтри се очертава като основен кандидат за привличането на Михайло Мудрик под наем от Челси. Според британските медии лондончани търсят възможност украинският национал да получава редовно игрово време през новия сезон.

Мудрик се завърна на терена преди броени дни след близо двегодишно наказание за употреба на забранени вещества. На този етап обаче мениджърът на Челси Чаби Алонсо не планира да разчита сериозно на крилото в краткосрочен план и клубът е готов да го преотстъпи.

Ковънтри изглежда като подходяща дестинация и заради Франк Лампард. Мениджърът познава качествата на Мудрик от периода си начело на Челси и това може да улесни евентуалните преговори между двата клуба.

Другата възможност пред „сините“ е 25-годишният украинец да бъде изпратен във френския Страсбург. Подобен ход обаче е свързан с допълнителни усложнения заради ограниченията при отдаването на футболисти под наем между клубовете.

Според правилата на ФИФА Челси може да преотстъпи максимум трима свои играчи на един и същи клуб. Две от местата в Страсбург вече са заети от Дженезис Антуи и Филип Йоргенсен, което оставя само още една свободна квота.

За нея обаче има и друг кандидат - бившият нападател на Кайрат Дастан Сатпаев. Това допълнително увеличава шансовете Мудрик да остане в Англия и да продължи кариерата си в Ковънтри.

Предстоящите седмици ще бъдат ключови за бъдещето на украинското крило, което ще търси възможност да възстанови игровия си ритъм след продължителното отсъствие от терена.



#ФК Ковънтри Сити #ФК Челси #Михайло Мудрик

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