Луис Енрике: Нагласата ни е да спечелим трета поредна Шампионска лига, трябва да бъдем амбициозни и да вярваме

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике призна, че отборът му не е никак готов все още за новия сезон и победата с 2:1 над Астън Вила, която донесе Суперкупата на Европа отново във витрината им, е била плод повече на еднаквото състояние на всички. Така е бил избегнат дисбаланса между титуляри и резерви, което често се наблюдава в мачове от подготвителния период. Още повече, че в Пари Сен Жермен огромен брой от футболистите играха почти до края на Световното първенство, което приключи на 19-и юли.

„Беше труден мач за подготовка. Играчите се нуждаеха от почивка и време със семействата си, но всеки път, когато облекат фланелката на Пари Сен Жермен, се усеща връзка с феновете и между самите играчи. Това, което показахме отново сега е, че въпреки грешките и многото пропуснати неща, ние сме отборът, който винаги сме били“, започна испанският специалист след края на срещата.

След което се спря и на баланса в отбора – за него водещият елемент:

„Винаги говорим за играчите, които започват мача, но е много важно да си готов да влезеш като резерва, особено в такъв мач. Всички играчи са на една и съща вълна и това е много важно, защото за да спечелиш големи трофеи, е нужно всички да се обединят. Още преди мача знаехме колко трудно ще бъде и го казах в часовете преди срещата“.

Но 13-ият трофей за тима в периода на Енрике не е всичко, което той иска, защото целите остават най-високи.

„Нагласата ни е да спечелим трета поредна Шампионска лига, но има много време докато това се случи. Трябва да бъдем амбициозни и да вярваме, че можем да го направим. Ще бъде много трудно - не искаме да ставаме самодоволни, но това определено е нашата цел“, завърши Луис Енрике