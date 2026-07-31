Алекс де Минор и Бен Шелтън продължават на четвъртфиналите във Вашингтон

Поставените под номер 1 и номер 2 Алекс де Минор и Бен Шелтън се класираха за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 във Вашингтон.

Де Минор, който взе титлата през миналата година, победи в изцяло австралийски сблъсък Крус Хюит с 6:2, 6:3 за точно 61 минути.

Срещата започна отлично за водача в схемата, който взе първите пет гейма в срещата. 17-годишният Хюит, син на легендата Лейтън Хюит, върна един от пробивите, но само направи поражението си в първия сет по-почетно.

Във втория сет Де Минор проби за 2:1 гейма, а след това взе подаването на по-младия си сънародник и за крайното 6:3.

За място на полуфиналите австралиецът ще спори с американеца Брендън Накашима, който победи със 7:6(5), 3:6, 6:4 поставения под номер 7 Якуб Меншик от Чехия.

В долната половина на жребия Бен Шелтън стигна до най-добрите осем след победа с 6:7(3), 6:3, 6:4 над французина Юго Юмбер.

Шелтън не успя да осъществи пробив в първия сет и го загуби с 3:7 точки в тайбрека. Американецът обаче подобри играта си в следващите два сета и в тях спечели общо на три пъти подаването на Юмбер. Той завърши срещата с общо осем аса и запази надеждите си да стане едва вторият представител на домакините с титла от 2008 година насам.

В четвъртфиналите Шелтън ще срещне чилиеца Алехандро Табило, който надделя над друг представител на Франция - Терънс Атман, с 6:3, 7:6(6).